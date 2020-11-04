بقيادة محمد صلاح.. ليفربول يدك شباك أتالانتا بخماسية وينفرد بصدارة المجموعة

حقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على مضيفه أتالانتا الإيطالي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف الأول بعد تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب عن طريق ترينت أرنولد ضربت الخط الدفاعي بالكامل للاعبي أتالانتا ووصلت لديوجو جوتا المتحرك بشكل ذكي خلف المدافعين لينفرد تماما بالمرمى ثم يسدد كرة رائعة من أعلى جسد الحارس إلى داخل الشباك.

ونجح البرتغالي المتألق من جوتا من تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق جو جوميز إلى داخل منطقة جزاء أتالانتا نجح ديوجو جوتا في ترويضها بشكل أكثر من رائع ثم أطلق تسديدة قوية للغاية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.

وجاء هدف محمد صلاح من هجمة مرتدة بانطلاقة سريعة من محمد صلاح من وسط الملعب الدفاعي للفريق إلى داخل منطقة جزاء أتالانتا متفوقا على كل مدافعي الفريق قبل أن ينهيها بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.

ونجح ماني في تسجيل الرابع تمريرة بينية متقنة من محمد صلاح بإتجاه ساديو ماني المنطلق خلف مدافعي أتالانتا داخل منطقة الجزاء والذي سدد كرة رائعة من أعلى جسد الحارس سكتت شباك المرمى.

وأحرز جوتا الهاتريك بعد تمريرة بينية متقنة من ساديو ماني بإتجاه دوجو جوتا المنطلق بشكل رائع خلف مدافعي أتاالانتا إنفرد بشكل كامل بالمرمى وراوغ الحارس ماركو سبورتييلو بشكل رائع ثم سدد الكرة بسهولة في الشباك الخالية.

وحاول أتالانتا تقليص الفارق في الدقيقة 62 عن طريق زاباتا الذي سدد من داخل منطقة الجزاء كرة قوية اصطدمت بالقائم لتضيع فرصة هدف رائع لأصحاب الأرض. ومن جديد كاد زاباتا أن يسجل في الدقيقة 83 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى الحارس لها بنجاح ليحولها إلى ضربة ركنية لم يستفد منها أصحاب الأرض. ورد ليفربول في الدقيقة 84 بهجمة مرتدة انطلق بها محمد صلاح بسرعة فائقة ليمر من الجميع وينفرد ويسدد كرة أرضية لكن الحارس تألق وحولها إلى ضربة ركنية بصعوبة.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي رفقة ساديو ماني وديوجو جوتا، بينما يجلس فيرمينو على مقاعد البدلاء.

وحقق فريق ليفربول الفوز في أول مباراتين له في دور المجموعات، أمام أياكس الهولندي 1 - 0، وأمام ميتييلاند الدنماري 2 - 0.