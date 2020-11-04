أليسون بيكر يحتفل بفوز ليفربول على أتلانتا الإيطالي بخماسية نظيفة

ونشر أليسون بيكر، صورة له مع أصدقائه بالفريق، وعلق عليها "يا له من اداء رائع".
جاء الهدف الأول بعد تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب عن طريق ترينت أرنولد ضربت الخط الدفاعي بالكامل للاعبي أتلانتا ووصلت لديوجو جوتا المتحرك بشكل ذكي خلف المدافعين لينفرد تماما بالمرمى ثم يسدد كرة رائعة من أعلى جسد الحارس إلى داخل الشباك.
ونجح البرتغالي المتألق من جوتا من تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق جو جوميز إلى داخل منطقة جزاء أتلانتا نجح ديوجو جوتا في ترويضها بشكل أكثر من رائع ثم أطلق تسديدة قوية للغاية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.
ونجح ماني في تسجيل الرابع تمريرة بينية متقنة من محمد صلاح بإتجاه ساديو ماني المنطلق خلف مدافعي أتلانتا داخل منطقة الجزاء والذي سدد كرة رائعة من أعلى جسد الحارس سكنت شباك المرمى.
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وأحرز جوتا الهاتريك بعد تمريرة بينية متقنة من ساديو ماني بإتجاه دوجو جوتا المنطلق بشكل رائع خلف مدافعي أتلانتا انفرد بشكل كامل بالمرمى وراوغ الحارس ماركو سبورتييلو بشكل رائع ثم سدد الكرة بسهولة في الشباك الخالية.
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