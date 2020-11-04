وقع اختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلة السيدات علي 8 من نجمات سموحة للإنضمام إلى تجمع المنتخب في معسكر مفتوح أيام 6 و7 و13و14 و20 و21 إستعداد للمشاركة في تصفيات المنطقة الخامسة. ووقع الاختيار علي النجمات: ريم أسامة وفاطيمة ممدوح وفريدة محمد وإنجي صلاح وريم حسام وسماء السيد عمر وآيه إيهاب وندي فتح الله.يذكر أن فريق سيدات سموحة صعد إلى دور الثمانية للدوري بعد عروضا متميزة. ويضم جهازه الفني الكابتن أيمن ناجي مدير فنى والكابتن أحمد درويش مدرب عام والكابتن جهاد سمير إداري والكابتن محمود فرج مدرب اللياقة البدنية والدكتور سارة عبد الناصر أخصائي إصابات والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري للقطاع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجمات سلة سموحة تغزو المنتخبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.