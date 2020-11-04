محمد شريف: الأهلي لم يخبرنِ بالعودة حتى الآن

وأشار محمد شريف إلي حرص سامي قمصان المدرب المساعد في جهاز بيتسو موسيماني, الدائم, على الاتصال والاطمئنان على مسيرته في إنبي .
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