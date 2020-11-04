محمد شريف: الأهلي لم يخبرنِ بالعودة حتى الآن

أكد محمد شريف لاعب النادي الأهلي المعار إلي صفوف نادي إنبي، أن مسئولي الأهلي لم يبلغوه حتى الآن بعودته إلي صفوف الفريق بعد نهاية الموسم مع الفريق البترولي.

وقال محمد شريف خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"،:" لم يبلغن أحد من مسئولي النادي الأهلي بأي قرارات حتى الأن وملتزم بتواجدي مع منتخب مصر في المعسكر الحالي ".

وأشار محمد شريف إلي حرص سامي قمصان المدرب المساعد في جهاز بيتسو موسيماني, الدائم, على الاتصال والاطمئنان على مسيرته في إنبي .

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وأتم:" الأهلي اختلف أداؤه بشكل كبير مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ويريد اللعب بشكل مباشر على المرمى من أقل عدد لمسات للكرة؛ وهذا يناسب أسلوبي ."