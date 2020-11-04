وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "صدارة المجموعة دون استقبال اي هدف رغم مواجهة اياكس خارج الأرض واتلانتا خارج الأرض، ليفربول تقريبًا حسم التأهل من الان، رغم الإصابات، ورغم أنه كان يلعب بالفريق الاحتياطي .. عظيم والله ياكلوب" و " صانع التاريخ محمد صلاح يُسجل هدفه الواحد و العشرين مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا ليتساوي مع أسطورة الريدز الحية ستيڤين جيرارد كهداف ليفربول التاريخي في دوري أبطال أوروبا".
وقال آخرون "فخرنا وبطلنا محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول بدوري الأبطال الله يا فخر العرب " و" مين ماني قبل صلاح " لا شي ".. مين فيرمينو قبل صلاح " لا شي ".. مين جوتا قبل صلاح " لا شي ".. فتش عن الأسباب وتجد الأسطورة صلاح هو السبب الأول في إبداع اي لاعب يلعب بجانبه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد صلاح يتصدر تويتر بعد تألقه أمام أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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