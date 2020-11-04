دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #رجال_الزمالك_دايما_عالموعد دعما للاعبي الزمالك في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من خلاله، كالتالي: - "‏‎#رجال_الزمالك_دايما_عالموعد وكالعادة متعودين ان رجالة الزمالك قدهااا وكالعادة متاكدين ان جمهور الزمالك السند الحقيقي ان شاء الله البطوله زملكاويه قولوواااااا ياااااارب". - ‏‎#رجال_الزمالك_دايما_عالموعد .. المجد يصعنه الرجال كونوا للقارة أبطال". -" ‏‎#رجال_الزمالك_دايما_عالموعد جمهور الزمالك فى حاجه مهمه لازم تحصل بكرة ان شاء الله، انزل انت و هو وهى بكرة بتشيرت الزمالك املو الكافيهات و القهوى حتى اللي عندو اشتراك فى بيتو يسيبو وينزل يتفرج فى الكافيهات عاوزين الدنيا كلها تعرف عدد جمهور الزمالك الحقيقى عشان لما يجى هدف الدنيا تترج ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كله ينزل يشجع.. جماهير الزمالك تدعم الفريق قبل مواجهة الرجاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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