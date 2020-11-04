موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

يحل فريق الرجاء المغربي ضيفا على الزمالك في إياب دوري قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة من مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي.

وشهدت الساعات الماضية، جدلا كثيرا؛ بسبب تأجيل المباراة مرتين؛ لإصابة عدد من لاعبي الرجاء المغربي بفيروس كورونا عقب مواجهة الذهاب بين الفريقين.

ويحتاج الزمالك في مباراة اليوم إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل مباشرة إلي نهائي البطولة والمقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري في استاد برج العرب .

ومن جهة أخري أكد مرتضى منصور، في حديثه إلى لاعبي الفريق والجهاز الفني، صعوبة مباراة الغد.

ويخوض الزمالك مباراة إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي.