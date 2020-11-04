لاعب مضر والمنتخب السعودي للدراجات سابقاً يساند الفريق

زار لاعب نادي مضر والمنتخب السعودي سابقا "علي سلمان الغزوي" مقر اللعبة في صالة التدريبات ليطمئن على صحة اللاعبين وسير استعداد الفريق للبطولة القادمة التي ستقام في المدينة المنورة التي ستنطلق بتاريخ 2020/11/26 لمدة يومين .

وتعد هذه البطولة هي أولى بطولات الدوري السعودي للدراجات الهوائية .

من جهة أخرى، قال الدولي السابق الغزوي أنه سعيد بوجوده مع أبنائه اللاعبين وأن الجميع حاضر الحصص التدريبية اليومية دون غياب وطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد حتى تعود اللعبة الى سابق عهدها على منصات التتويج.

بدوره شكر مدرب الفريق، محمد السخيلي، واللاعبين، لـ الغزوي على الزيارة ووعدوه بان يبذلوا كل ما لديهم من أجل المنافسة واعادة اللعبة لمكانها الطبيعي على منصات التتويج.

الجدير بالذكر أن لاعب نادي مضر والمنتخب السعودي للدراجات الكابتن علي سلمان الغزوي هو أحد الأبطال المتوجين والمشاركين مع المنتخب السعودي في بطولة العالم التي أقيمت في نيوزلندا عام 1982 وشارك في بطولة العالم في أستراليا التي أقيمت عام 1983 و أولمبياد لوس أنجلوس التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.1984م