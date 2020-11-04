مع انتهاء صافرة مباراة الزمالك الليلة.. الأهلي يعلن تعاقده مع لاعب الرجاء المغربي

‏أنهى النادي الأهلي المصري إجراءات التعاقد الرسمي مع الدولي المغربي بدر بانون لاعب الرجاء الرياضي البيضاوي، مستغلا تواجده مع الأخير بالعاصمة القاهرة، قبل خوض مواجهة حاسمة أمام مضيفه الزمالك، مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت بعض التقارير الصحيفة إلي سعي مسئولي النادي الأهلي لإعلان إتمام التعاقد مع اللاعب؛ عقب إنهاء المباراة أمام نادي الزمالك .

ويلتقي الرجاء المغربي مع الزمالك، اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، في مباراة الذهاب، التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وسيواجه الفائز من الرجاء والزمالك فريق الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في 27 نوفمبر المقبل في مصر.