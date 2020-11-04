دوري أبطال أوروبا.. كوكا يعلق على هزيمة فريقه أمام مانشستر سيتي

ونشر أحمد حسن كوكا صورة له من اللقاء وعلق عليها "ليست النتيجة التي أردناها.. ولكننا سنواصل القتال ونبذل قصار جهدنا للتأهل".
وانتهت مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوليمبياكوس اليوناني، بفوز الأول بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.
وفي الشوط الأول جاء هدف عن طريق لاعب مانشستر سيتي الشاب توريس في الدقيقة 12 .
وفي الشوط الثاني جاء جبريال جيسوس في الدقيقة 81 بهدف ثاني لصالح فريق مانشستر سيتي ، ثم يأتي الظهير كانسيلو بهدف ثالث في الدقيقة 90 ليعلن تفوق فريقه في المباراة ويقودهم لصدارة المجموعة الثالثة.
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وبهذه النتيجة يحتل فريق مانشستر سيتي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط ، بينما يحتل فريق أولمبياكوس اليوناني المركز الثالث برصيد 3 نقاط ، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
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