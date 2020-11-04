سلة 14 بنات سموحة (أ) تفوز على الاتحاد السكندري في الدوري

واصل فريق نادي سموحة لكرة السلة تحت 14 سنة (أ) بنات، بقيادة محمد يونس، انتصاراته في إطار مباريات دوري المنطقة، وحقق فوزه الخامس علي نظيره الاتحاد السكندري (أ) بنتيجة 61 / 25.

واستهل الفريق مبارياته بالفوز علي أكاديمية دريم 134 / 3 ، ثم على مركز شباب سموحة (أ) 56 / 11، ثم الأوليمبي (أ) 57 / 15، ثم على اللاجون بعد انسحابه.

ويضم الفريق النجمات: ريناد طارق وهيا محمد وهانيا محمد وجويرية محمد ومديحة أحمد وندى يحيي وحور ميسرة وجودي محمد وزينة ماهر وجنة أحمد ومنار عماد وجني علي وكارما أحمد وملك هيثم وهنا عمرو فرح محمد ومايا مصطفي وزينة أحمد وجومانة أسامة وحبيبة عمرو.

بينما يضم الجهاز الفني محمد يونس مدربا، وخالد مصطفى مدربا مساعدا، وآلاء مظهر إداري، وعبير أبو السعود أحمال بدنية، د. ايمان الجوهري طبيب، نعمه محمود عبد الرحمن المدير الإداري لقطاع الناشئين والبراعم، تحت إشراف أيمن إبراهيم المشرف الفني لقطاع الناشئين والبراعم، وأحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري، وأيمن ناجي رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.