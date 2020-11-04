مواجهة مصيرية تأجلت كثيرا.. الزمالك يستضيف الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يصطدم نادي الزمالك، مساء اليوم الأربعاء، مع الرجاء المغربي، في مواجهة صعبة، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة، بعدما تأجلت عن موعدها الأصلي لمدة 11 يوما، وبعد أكثر من قرار اتخذه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"؛ لتحديد موعد مناسب.

وخسر الرجاء مباراة الذهاب على ملعبه في الدار البيضاء يوم 18 أكتوبر الماضي بهدف نظيف؛ ليعود الزمالك إلى مصر بنتيجة إيجابية، بفضل الهدف الذي سجله المغربي أشرف بن شرقي.

ويكفي الزمالك التعادل بأي نتيجة من أجل الصعود للنهائي الثامن في تاريخه بدوري الأبطال، والمضي قدمًا في البطولة لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ عام 2002، الذي توج به عقب فوزه على الرجاء بالتحديد في النهائي.

وعلى الجانب الآخر، لا يزال الرجاء يتمسك بأمل تحقيق "الريمونتادا" وخطف بطاقة التأهل للنهائي من القاهرة، من خلال الفوز (2-0) أو الانتصار بفارق هدف وحيد شريطة نجاحه في إحراز هدفين على الأقل.

ويملك الفريق المغربي تاريخا سيئا في مواجهاته أمام الأندية المصرية، فخلال 9 لقاءات جمعته أمامها، حقق الرجاء فوزين فقط مقابل 4 تعادلات و3 هزائم.

يُذكر أن الفائز من لقاء الزمالك والرجاء سيلاقي الأهلي- الذي أقصى الوداد المغربي من نصف النهائي- في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.