ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 - 11 - 2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأربعاء، الموافق 4 نوفمبر 2020، عددًا من المواجهات، في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم،الأربعاء، 4 نوفمبر 2020، على النحو التالي:

الزمالك × الرجاء الرياضي المغربي - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 7

دوري أبطال أوروبا زينيت سانت بطرسبرغ الروسي × لاتسيو الإيطالي - 08:00 مساءً - بي إن سبورتس 2 إسطنبول باشاك شهير التركي × مانشستر يونايتد الإنجليزي - 08:00 مساءً - بي إن سبورتس 1 إشبيلية الإسباني × كراسنودار الروسي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3 تشيلسي الإنجليزي × رين الفرنسي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2 برشلونة الإسباني × دينامو كييف الأوكراني - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 1 فرينكفاروزي المجري × يوفنتوس الإيطالي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 4 كلوب بروج البلجيكي × بوروسيا دورتموند الألماني - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 5 لايبزيج الألماني × باريس سان جيرمان الفرنسي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 6

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