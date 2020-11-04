حجازي يخضع لمسحة كورونا قبل مواجهة التعاون في الدوري السعودي

يخضع المدافع المصري أحمد حجازي وزملاؤه في فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، اليوم، لمسحة فيروس كورونا، وفقًا للبروتوكول الطبي المعتمد من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل مباراتهم المقبلة أمام التعاون، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، حسب صحيفة "الرياضية".
وينتظر الاتحاديون نتائج فحوصات اللاعبين لتحديد المشاركين منهم، وعزل المصابين، الذين سيتأكَّد غيابهم عن مواجهة التعاون.
من جهة أخرى، يُنتظر أن تكثف إدارة نادي الاتحاد أعمال التعقيم والتنظيف في جميع مرافق النادي، بعد إصابة فواز القرني، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا.
والتقطت الكاميرات احتفال أحمد حجازي مع زميله فواز القرني حارس المرمى المصاب بكورونا، حيث قام باحتضانه عقب فوز الاتحاد على الأهلي، في ديربي جدة الأخير بنتيجة 2-0.
ويلعب حجازي في صفوف اتحاد جدة، بعدما أنضم إليه هذا الموسم قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، على سبيل الإعارة.
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