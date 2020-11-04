محمد مصيلحي: الأهلي لا يقف على أحد.. وهذه أسباب رحيل منعم.. وسأترك القلعة الحمراء في هذه الحالة.. الزمالك كبير ولكن فوزنا عليه م...

بدأ مصيلحي حياته الرياضية داخل جدران النادي الأهلي عام 1986، وظل داخل جدران القلعة الحمراء حتى وقتنا هذا، سواء لاعبا أو مدربا.

حصد مصيلحي مع الأهلي وقت إن كان لاعبا، 33 بطولة، بواقع 10 ألقاب من الدوري و7 بطولات كأس مصر و4 ألقاب من البطولة العربية و6 ألقاب من البطولة الإفريقية أبطال الدوري ومثلها من أبطال الكؤوس.

ويمتلك نجمنا أيضا سجلا مميزا من المشاركات مع المنتخبات الوطنية، حيث بلغ عدد المباريات الدولية التي خاضها 350 مباراة، حصد خلالها العديد من البطولات والألقاب قاريا وعربيا، حتى قرر اعتزال اللعب عام 2006.

وبعد الاعتزال، قرر مصيلحي اقتحام عالم التدريب ليكتب لنفسه تاريخا جديد ولكن هذه المرة من خارج الخطوط، فعمل مدربا مساعدا في النادي الأهلي مع عمالقة التدريب في مقدمتهم نور عطية وإبراهيم فخر الدين وأحمد زكريا وحصد خلال تلك الفترة 16 بطولة، ليكتسب الخبرات اللازمة والكافية ليصبح الرجل الأول في تشكيل الجهاز الفني موسم 2016-2017.

وكعادته، أثبت مصيلحي قدراته وإمكانياته ونجح في تكوين فريق أستحق لقب "الأساتذة"، لينافس على كل البطولات محليا وقاريا من خلال استعادة الطيور المهاجرة وتصعيد الناشئين المميزين.

توج مصيلحي مع فريقه كمدير فني، بثلاثة ألقاب من الدوري وثلاثة بطولات للكأس، فضلا عن ثلاثة ألقاب من البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري، بالإضافة إلى استعادة لقب البطولة العربية للمرة السابعة في تاريخ النادي ليبلغ إجمالي بطولاته مع الفريق 10 ألقاب ما بين محلية وقارية وعربية.

نجاحات وإنجازات مصيلحي لم تتوقف عند حصد البطولات وحسب، بل كان قائدا أيضا لإنجاز تاريخي تحقق لأول مرة في تاريخ القلعة الحمراء، وهو تحقيق 100 انتصار متتالي في مختلف البطولات.

"دوت الخليج" أجرى حوارا مع محمد مصيلحي للحديث معه عن الموسم الماضي وطريقة استعداده للموسم القادم ليفتح لنا قلبه فى حوار جريء ومثمر خلال السطور التالية: حدثنا عن الموسم الماضي والتتويج بلقب الدوري للمرة ال32 مع وجود ظروف مختلفة على مدار الموسم؟ بطولة الدوري كانت صعبة وبذلنا بها مجهودا كبيرا ففي البداية كان هناك عشرة لاعبين من الأهلي مع المنتخب وكنا نلعب مباريات كثيرة بالناشئين ومع عودة اللاعبين من المنتخب كان هناك مجهود كبير لتحسين العامل النفسي خاصة مع إخفاقات المنتخب وهو الأمر الهام جدا. بالحديث عن المنتخب كيف رأيت عدم تأهل منتخب الطائرة إلى أولمبياد طوكيو 2021 خاصة مع استضافة مصر للتصفيات الأفريقية؟ تفسيري للخروج من الأولمبياد هو سوء توفيق مع عدم تأقلم اللاعبين مع المدير الفني الهولندي جيدو فيرمولين فهو مدرب له "سي في" جيد ولكن لم يستطع تأهيل اللاعبين نفسيا بشكل جيد وتوصيل أن التأهل للأولمبياد هو هدف يجب المحاربة عليه أيضا من العوامل المؤثرة هو خوض المنتخب سبع بطولات باللاعبين الأساسين قبل التصفيات وهو ما سبب إجهادا كبيرا لهم وكان من الممكن الاكتفاء ببطولتين فقط. نعود للدوري المصري بعد ضمان الفوز والتتويج في مباراة طلائع الجيش قمت بخوض مباراة الزمالك بالناشئين وخسارة المباراة هل كان ذلك من أجل مباراة الكأس؟ بالتأكيد فريق الزمالك فريق كبير ولكنني فضلت وقتها إراحة اللاعبين لمباراة نهائي الكأس التي وفقنا بها وحققنا اللقب. بالنسبة للبطولة العربية تحقيق اللقب لم يكن سهلا خاصة وأن في بداية كان مستوى الأهلي متذبذبا وكان هناك قلق وسط صفوف لاعبي الأهلي حدثنا عن مشوار الأهلي في هذه البطولة؟ فعلا في بداية البطولة كان مستوى الأهلي متذبذب وهو ما سبب قلق للجماهير ولكن في المباراة النهائية أمام الزمالك استطاع رجال الأهلي الظهور بشكل مميز ومستوى جيد والتتويج باللقب، بعد فوز مستحق على الزمالك بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة. هل اعتياد الجماهير على الفوز المتواصل لرجال طائرة الأهلي يسبب بعض الضغط على الفريق؟ بالتأكيد يسبب ضغطا كبيرا، فأحيانا يصاب اللاعبون بالإرهاق أو يكون هناك سوء توفيق ولكن جمهور الأهلي يعلم كل هذه الأمور وأيضا على الرغم من الضغط فهذا شيء يسعدنا أن الجماهير تضع ثقتها في الفريق. كيف تقوم بتجديد الدوافع لدى الفريق خاصة مع تحقيق أغلب البطولات؟ من يلعب للنادي الأهلي لا يقبل غير الفوز، وأيضا هذه في شخصيتي كلاعب وكمدرب لا بديل عن الفوز وهو ما ينقل للاعبين. نعلم جيدا أنك تتلقى العروض من منتخبات وأندية عربية ودائما ما تقابل بالرفض فما هي الحالة التي ممكن تقوم بها بترك النادي الأهلي؟ إنني أفضل تدريب النادي الأهلي خصوصا مع تحقيق البطولات والإنجازات المتتالية فأنا من أبناء الأهلي وهذا شيء يشرفني ولن أترك الأهلي إلا في حالة الفشل أو الخسارة في أحد المواسم. بمناسبة الاستعداد للموسم الجديد حدثنا عن خطة الفريق وهل يوجد تدعيمات؟ لقد حصل الفريق على راحة عشرة أيام وبدأنا بعدها العودة إلى التدريب، لم يقم الاتحاد المصري للكرة الطائرة بإخطارنا بمواعيد الموسم الجديد ولكننا مستمرون في التدريب ولم نقم بأي صفقات للموسم. تفاجأ البعض بقرار الجهاز الفني للنادي الأهلي عدم قيد محمد عبد المنعم في قائمة الموسم الجديد 2020-2021 فما كانت الأسباب وراء ذلك؟ النادي الأهلي لا يقف أمام لاعب ومنعم لاعب كبير وكان الرحيل بناء على رغبته ليكون لديه فرصة للعب بشكل أكبر. أخيرا لديك مسيرة كبيرة كمدرب وكلاعب، فما هي أصعب مباراة واجهتها من وجهة نظرك؟ خلال مسيرتي كلاعب كانت مباراة الأهلي والزمالك عام 1995 وكمدرب تعتبر مباراة الأهلي والترجي في بطولة أفريقيا في تونس من أصعب المباريات التي واجهتها كمدير فني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد مصيلحي: الأهلي لا يقف على أحد.. وهذه أسباب رحيل منعم.. وسأترك القلعة الحمراء في هذه الحالة.. الزمالك كبير ولكن فوزنا عليه م... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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