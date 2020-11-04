الكرات الثابتة صداع في رأس باتشيكو قبل مباراة الزمالك والرجاء المغربي

يصطدم نادي الزمالك، مساء اليوم، الأربعاء، مع الرجاء المغربي، في مواجهة صعبة، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة، بعدما تأجلت عن موعدها الأصلي لمدة 11 يوما، وبعد أكثر من قرار اتخذه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)؛ لتحديد موعد مناسب. وخسر الرجاء مباراة الذهاب على ملعبه في الدار البيضاء يوم 18 أكتوبر الماضي بهدف نظيف؛ ليعود الزمالك إلى مصر بنتيجة إيجابية، بفضل الهدف الذي سجله المغربي أشرف بن شرقي. ويكفي الزمالك التعادل بأي نتيجة من أجل الصعود للنهائي الثامن في تاريخه بدوري الأبطال، والمضي قدمًا في البطولة لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ عام 2002، الذي توج به عقب فوزه على الرجاء بالتحديد في النهائي. وعلى الجانب الآخر، لا يزال الرجاء يتمسك بأمل تحقيق "الريمونتادا" وخطف بطاقة التأهل للنهائي من القاهرة، من خلال الفوز (2-0) أو الانتصار بفارق هدف وحيد شريطة نجاحه في إحراز هدفين على الأقل. ويملك الفريق المغربي تاريخا سيئا في مواجهاته أمام الأندية المصرية، فخلال 9 لقاءات جمعته أمامها، حقق الرجاء فوزين فقط مقابل 4 تعادلات و3 هزائم. يُذكر أن الفائز من لقاء الزمالك والرجاء سيلاقي الأهلي - الذي أقصى الوداد المغربي من نصف النهائي - في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.

يدخل البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك ثاني اختباراته الأفريقية، بعدما عبر أول اختبار اختبار له بنجاح، بعدما حقق فوزا غاليا خارج الديار بهدف واحد دون رد، في مباراة أقيمت بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.



ويسعى المدير الفني للأبيض، تأكيد تفوقه التكتيكي بالعبور بفريقه لنهائي البطولة، من أجل مواجهة منافسه الأهلي المصري، الذي حجز التذكرة الأولى للنهائي المقرر 27 نوفمبر الجاري.



ونقدم لكم خلال السطور التالية قراءة داخل عقل باتشيكو لمباراة الرجاء، وكيف سيواجه جمال السلامي، مدرب الرجاء.

فسيعتمد المدير الفني للزمالك، على التأمين الدفاعي في مواجهة الرجاء المغربي، معتمدا على تفوقه ذهابًا خارج الديار بهدف دون رد، سجله أشرف بن شرقي.

ومنح باتشيكو تعليمات للاعبيه بعدم الاندفاع الهجومي والاكتفاء بحصر اللعب في منطقة وسط الميدان، إذ إن الاندفاع الهجومي للأبيض أكثر ما يتمناه المنافس للعب على الهجمات المرتدة.

ومنح البرتغالي تعليمات خاصة للاعبي الوسط في القيام بالواجبات الدفاعية رفقة الخط الخلفي وتضييق المساحات بوسط الملعب.



ويرى باتشيكو، أن أفضلية فريقه ستأتي عن طريق تسجيل هدف مبكر، يفتح لهم الطريق لتحقيق الفوز وبعدد كبير من الأهداف.

ويعلم المدرب المغربي، أن الرجاء سيلجأ لفتح خطوطه بشكل كبير حال تلقي شباكه هدفا في مواجهة الأربعاء للحفاظ على آماله في الصعود لنهائي دوري الأبطال.

وحذر المدير الفني للزمالك لاعبيه من ارتكاب أخطاء فنية في المناطق المقابلة لمنطقة جزاء محمد أبو جبل، مؤكدا تفوق المنافس في الكرات الثابتة.

وعانى الزمالك بشكل كبير خلال الفترة الماضية من مواجهة الكرات الثابتة، على المستوى المحلي.

ورغم أن الزمالك يملك ثنائيا دفاعيا قويا، محمود حمدي "الونش" ومحمود علاء، إلا أن الثنائي يخوض مباراته الأولى بعد معاناة من إصابتين مختلفتين، وقد يتأثر بذلك خلال اللقاء.