يوفنتوس في ضيافة فرينكفاروزي المجري الليلة بـ دوري أبطال أوروبا

يحل فريق يوفنتوس الإيطالي، ضيفا عب نظيره فرينكفاروزي المجري، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "جروباما أرينا"، ضمن منافسات الجولة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد يوفنتوس وفرينكفاروزي، في المجموعة السابعة، التي تضم أيضًا برشلونة الإسباني ودينامو كييف الأوكراني.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراتين، خلف برشلونة المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما يمتلك فرينكفاروزي ودينامو كييف نقطة لكل منهما.

ويسعى اليوفي، لاستعادة نغمة الانتصارات مجددًا، بعدما خسر أمام برشلونة المباراة الماضية، بنتيجة 2-0.

ومن المنتظر، أن يسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم البيانكونيري ظهوره الأول هذا الموسم في دوري الأبطال بعد أن غاب عن المباراة الإفتتاحية والثانية بسبب إصابته بفيروس كورونا.

كما شهدت قائمة السيدة العجوز عودة جورجيو كيليني مدافع وقائد الفريق، والذي غاب عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة. وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي..