زيارة سرية.. الأهلي يحسم اتفاقه مع نجم الرجاء المغربي

وقالت صحيفة "الصحيفة" المغربية: "إن النادي الأهلي أتم اتفاقه أمس مع اللاعب مستغلًا وجوده في مصر.
وتابعت: اللاعب توجه إلى أحد الفنادق في وسط العاصمة بعد إجرائه لمسحة طبية مع لاعبي الرجاء قبل مواجهة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا ووقع على العقود الرسمية".
واختتمت الصحيفة: "واللاعب توجه صباح أمس إلى مقر النادي في زيارة سرية والتقط صورا بالتيشرت لدى الفريق الأحمر كبروتوكول يجريه النادي الأهلي".
يذكر أن بدر بنون سيشارك مع فريقه أمام نادي الزمالك اليوم، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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