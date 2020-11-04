لا أشعر بالقلق منه.. أول تعليق من محمد صلاح بعد هاتريك جوتا واقترابه من تهديد عرشه

علق النجم المصري محمد صلاح ، جناح نادي ليفربول الإنجليزي على اقتراب جوتا من تهديد عرشه في الفريق ، بعد تألق الأخير أمس أمام فريق اتلانتا الإيطالي بدوري أبطال اوروبا وتسجيله لهاتريك.

وقال محمد صلاح ، في تصريحات عبر إذاعة بي إن سبورت بعد سؤاله عن تهديد جوتا له : " لا اشعر بالقلق بالتاكيد منه ".

وتابع : " جوتا لاعب رائع وجميعنا نلعب من أجل ليفربول ونبذل قصارى جهدنا ليفوز الفريق ".

واختتم : " نحن نحاول تقديم ما لدينا من قوة بنسبة 100% لكي يفوز فريق ليفربول ".

وسجل محمد صلاح أمس هدفًا خرافيًا بعد أن توغل بالكرة بداية من نصف الملعب ثم يسكنها في الشباك على يمين الحارس ، في المباراة التي جمعت فريق ليفربول بنظيره أتلانتا ، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.