لا أشعر بالقلق منه.. أول تعليق من محمد صلاح بعد هاتريك جوتا واقترابه من تهديد عرشه

وقال محمد صلاح ، في تصريحات عبر إذاعة بي إن سبورت بعد سؤاله عن تهديد جوتا له : " لا اشعر بالقلق بالتاكيد منه ".
وتابع : " جوتا لاعب رائع وجميعنا نلعب من أجل ليفربول ونبذل قصارى جهدنا ليفوز الفريق ".
واختتم : " نحن نحاول تقديم ما لدينا من قوة بنسبة 100% لكي يفوز فريق ليفربول ".
وسجل محمد صلاح أمس هدفًا خرافيًا بعد أن توغل بالكرة بداية من نصف الملعب ثم يسكنها في الشباك على يمين الحارس ، في المباراة التي جمعت فريق ليفربول بنظيره أتلانتا ، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
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