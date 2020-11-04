موعد مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الزمالك نظيره الرجاء المغربي، اليوم، الأربعاء، بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الزمالك والرجاء، في تمام التاسعة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن تذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 7، وبي إن سبورتس 3 الفرنسية.
وكانت انتهت موقعة الذهاب بفوز الزمالك، بهدف دون رد بتوقيع المغربي أشرف بن شرقي، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 24 من شهر أكتوبر الماضي، إلا أنها تأجلت بسبب تأجل سفر الفريق المغربي للقاهرة أكثر من مرة، وذلك بعد إصابات فيروس كورونا التي ضربت العناصر الأساسية للفريق.
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