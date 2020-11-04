أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 3): برنامج مباريات الاربعاء

تدور اليوم الاربعاء 4 نوفمبر ، الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفق البرنامج التالي بتوقيت تونس (جرينيتش +1).

مباريات الساعة 18:55:

زينيت سانت بطرسبرغ - لاتسيو

إسطنبول باشاك شهير - مانشستر يونايتد

مباريات الساعة 21:00:

إشبيلية - كراسنودار

تشيلسي - رين

برشلونة - دينامو كييف

فرينكفاروزي - يوفنتوس

كلوب بروج - بوروسيا دورتموند

لايبزيج - باريس سان جيرمان

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