شوبير: الأهلي يقترب من ضم صفقة أجنبية جديدة

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي قد اقترب من التعاقد مع سيرينو صانع ألعاب صن داونز الجنوب إفريقي في الفترة القادمة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : " النادي الأهلي اقترب من حسم صفقة أجنبية جديدة خلال المرحلة المقبلة ".

وتابع : " الاهلي تفاوض مع سيرينو صانع العاب صن داونز واللاعب رحب بالعرض لكن الإدارة تطالب بمبلغ كبير يحاول مسؤولي الأحمر تخفيضه ".

وأختتم : " النادي الأهلي بنسبة 100% سيضم اللاعب في يناير" .

وأشار شوبير إلى أن محمد مجدي قفشة وحسين الشحات ليس لديهما أي عرض في هذه المرحلة.

يذكر أن النادي الأهلي قد أعلن عن أولى صفقااه هذا الصيف بضم طاهر محمد طاهر من نادي المقاولون العرب لمدة خمس سنوات.