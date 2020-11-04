منتخب الصالات يهزم الإمارات وديا بثنائية

حقق منتخب مصر لكرة الصالات الفوز علي المنتخب الإماراتي بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بالصالة المغطاة بنادي البطائح بمدينة دبي ضمن معسكر المنتخب الوطني بالإمارات استعدادا لكاس العالم ليتوانيا ٢٠٢١ .

قدم منتخب مصر مباراة قوية واستحوذ لاعبوه علي الكرة أغلب فترات المباراة خاصة الشوط الأول الذي شهد ضياع أكثر من فرصة في بدايته قبل أن يتمكن خالد مارادونا من تسجيل الهدف الأول وفي الشوط الثاني تراجع الأداء نوعا ما.

وتمكن المنتخب الإماراتي من تسجيل هدف التعادل ثم عاد منتخبنا الوطني للاستحواذ علي الكرة من جديد ونجح محمد عبد الحميد كوكي من تسجيل الهدف الثاني لينتهي اللقاء بفوز فراعنة الصالات بهدفين لهدف.

وشهدت المباراة تألق معظم لاعبي المنتخب الوطني خاصة عبد الرحمن مصطفي بودي لاعب اتحاد الشرطة الذي قدم مردودا إيجابيا في أول مشاركة دولية له بالإضافة إلي مصطفي عيد وعصام علاء ومحمود عبد الوهاب شوبير حارس المرمي الذي أنقذ هدفين محققين في الشوط الثاني.

وعقب اللقاء أجرت بعثة منتخب مصر مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد استعدادا للمباراة الثانية التي ستجمع منتخب مصر مع المنتخب الإماراتي غدا الخميس.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية ويقود المنتخب المصري هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد المدرب العام وايمن راغب مدرب حراس المرمي ونواف الوجيه المدير الإداري والدكتور عادل الحداد طبيب وهاني درويش اخصائي تأهيل واحمد حسن مسئول مهمات.