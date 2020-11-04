برشلونة يسعى لمواصلة انتصاراته أمام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق برشلونة الإسباني، نظيره دينامو كييف الأوكراني، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة رقم 3 من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر برشلونة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، يليه يوفنتوس 3 نقاط، ثم فرينكفاروزي المجري، ودينامو كييف، نقطة لكل منهما.

ويسعى برشلونة أمام دينامو كييف لمواصلة الانتصارات في دوري أبطال أوروبا، لتعزيز الصدارة.

ووصل دينامو إلى برشلونة بـ13 لاعبا فقط من الفريق الأول، حيث يوجد 9 لاعبين مصابين بفيروس كورونا المستجد.