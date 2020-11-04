ويتصدر برشلونة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، يليه يوفنتوس 3 نقاط، ثم فرينكفاروزي المجري، ودينامو كييف، نقطة لكل منهما.
ويسعى برشلونة أمام دينامو كييف لمواصلة الانتصارات في دوري أبطال أوروبا، لتعزيز الصدارة.
ووصل دينامو إلى برشلونة بـ13 لاعبا فقط من الفريق الأول، حيث يوجد 9 لاعبين مصابين بفيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برشلونة يسعى لمواصلة انتصاراته أمام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.