بسبب منتخب مصر.. محمد صلاح قد يغيب عن ليفربول 3 أشهر

قد يغيب النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي عن فريق الريدز لمدة ثلاثة أشهر بسبب منتخب مصر.

وأبدى شوقي غريب رغبته التامة في استدعاء محمد صلاح للعب مع صفوف المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو القادمة.

حيث يريد أن يكرر تجربة نيمار مع البرازيل مثلما قاده في أولمبياد طوكيو عام 2016.

وفي حالة حدوث ذلك ، فان أولمبياد طوكيو ستقام في الفترة بين يوليو ومنتصف أغسطس للعام المقبل وبالتالي سيغيب اللاعب عن فترة الإعداد ؛ لأنه سيحتاج إلى راحة لمدة 3 أسابيع بعد البطولة وفقًا لصحيفة ليفربول إيكو.

كما قد يغيب أيضًا لمدة شهر أخر في حالة إمكانية صعود منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية والتي ستقام في شهر يناير.

وفاز فريق ليفربول بخماسية نظيفة على فريق أتلانتا الإيطالي أمس ، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.