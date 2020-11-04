وسجل صلاح، هدفًا رائعا حيث انطلق بالكرة من منتصف الملعب حتى يصل إلى المرمى ليضعها على يمين الحارس وتسكن الشباك.
وفاز فريق ليفربول بخماسية نظيفة على فريق أتلانتا الإيطالي في الجولة الثالثة من دوري ابطال اوروبا.
ورصد دوت الخليج ردود أفعال الجماهير تجاه محمد صلاح والتي جاءت كالتالي :.
- كتب مشجع : " محمد صلاح يمتلك دراجة بخاريه في قدميه".
- كتب آخر : " يقوم بعمل أشياء لا تصدق فهو لاعب كبير للغاية ".
- وكتب آخر : " انظروا إلى سرعة محمد صلاح الخرافية فهو لاعب رائع ".
- ورد آخر : " نحن نعتقد بقوة أن مو صلاح أفضل لاعب بالعالم ".
- واختتم آخر : " فليحفظ الرب مو ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دراجة بخارية وأفضل لاعب بالعالم.. جماهير ليفربول تتغنى بمحمد صلاح بعد هدفه الخرافي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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