اتحاد الكرة يتلقى إخطارا بموعد بطولة أفريقيا للشباب

تلقي د جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية اتصالًا من محمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا مؤكدًا فيه استضافة دولة تونس تصفيات بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20 سنةً في الفترة من 15 الي 27 ديسمبر.

وأضاف المشرف علي منتخب الشباب ان خطابا رسميا سيرسل اليوم الي جميع الاتحادات المشاركة في البطولة وهي المغرب وتونس والجزائر وليبيا بهذا الشأن.

يذكر أن البطولة قد تأجلت لمدة شهر بناء علي طلب منتخبات المغرب والجزائر وليبيا ويتأهل اصحاب المركز الأول والثاني الي كاس الأمم الأفريقية بموريتانيا مارس 2021