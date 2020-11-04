جمال الحاجي: هجوم الزمالك ناري ومهمة الرجاء صعبة

سلط الدكتور جمال الحاجي، الخبير الكروى والمدرب التونسي، الضوء على حظوظ فريق الزمالك فى مباراة الإياب أمام الرجاء البيضاوي المقرر إقامتها مساء اليوم، الأربعاء، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال الدكتور جمال الحاجي، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "يسعى الزمالك في مباراته المنتظرة أمام الرجاء المغربي لاستعمال كل أسلحته لحسم اللقاء منذ البداية، مستغلا في ذلك قوته الهجومية الضاربة، هذه القوة التي تبلورت في آخر لقاءاته أمام الإسماعيلي، حيث فرض نجوم القلعة البيضاء سيطرتهم بثلاثية كاملة في شباك الدراويش".

وأضاف أن هذه الثلاثية المميزة ترجمت جاهزية نجوم هجومه أشرف بن شرقي، صاحب هدف الذهاب، وكاسونجو ومصطفى محمد الذي يسعى إلى فك عقدة الصيام التهديفي بدوري أبطال أفريقيا منذ هدف زيسكو يونايتد الزامبي في 10 يناير الماضي.

وأضاف: "معطى آخر سيكون حاسما لصالح الزمالك في مباراة العودة، هو استرجاع خط وسط الزمالك لاعبه الفرجاني ساسي الذي يمثل إلى جانب طارق حامد قوة الفريق، هذا الثنائي الذي سيعطي توازنا كبيرا في وسط الميدان وسيغلق كل المنافذ أمام مهاجمي الرجاء وسيكون سندا قويا لخط الهجوم".

وتابع: "دفاعيا ربما سيسترجع الزمالك المصري نجم الدفاع محمود حمدي الذي شارك في مران الفريق مؤخرا، وربما سيزج به البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني، إلى جانب عبد الله جمعة وحازم إمام والنجم محمود علاء الذي غاب عن المواجهة الأخيرة أمام الإسماعيلي".

واستطرد: "من جهة أخرى يعي جيدا المدرب جمال السلامي صعوبة المهمة، لكن فارق الهدف سيجعل الآمال في صفوف الرجاء مرتفعة وفي البال مباغتة الزمالك دون قبول أهداف وبالتالي سيسعى السلامي إلى وضع منظومة دفاعية متوازنة هدفها غلق كل المساحات المؤدية للمرمى المغربي وهذه مهمة ثقيلة في وجود خط هجومي ناري يتقدمه بن شرقي".

واستكمل: "في المقابل سيكون الرجاء مبادرا هجوميا وهو المطالب بالتهديف للتعديل في مناسبة أولى، وسيحاول أبناء السلامي تكثيف الهجمات خاصة على الأطراف، لكن يبقى السؤال المطروح هو هل سيجد جمال السلامي التوليفة المناسبة لتأمين دفاعاته في ظل غياب حارسه الأول أنس الزنيتي وظهيريه الأيسر الدولي عبد الجليل جبيرة والأيمن محمد دويك الذين تخلفوا بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وهل سيتمكن الرجاوية من ايجاد الحلول اللازمة لإعطاء الهجوم قوته وعمقه المطلوبين".

وقال أيضا: "دون شك المباراة ستكون سجالا بين الفريقين وسيكون الجانب البدني والفني مهما، لكن الجانب الذهني سيطغى على المباراة والفريق الذي سيتعامل مع هذا المعطى الحاسم سيكون الأقرب إلى الفوز ولو أن الزمالك ينطلق بحظوظ وافرة لبلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا".