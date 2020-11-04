على طريقة محمد رمضان.. محمود كهربا يستعرض سيارته

نشر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر صورة جديده له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. واستعرض محمود كهربا في الصورة سيارته علي طريقة الفنان محمد رمضان، حيث وهو يخرج من سيارته وعلق قائلا: "نتطلع مع الامل" . تأهل النادي الأهلي الي نهائي دوري أبطال افريقيا بعد الفوز الوداد المغربي 3-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة على ملعب استاد القاهرة فى إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فـ يسددها باتقان لتسكن الشباك.

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