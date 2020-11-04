انت الان تتابع تفاصيل خبر ملخص مباريات الثلاثاء من دوري أبطال أوروبا 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

المجموعة أ

لوكوموتيف 1-1 أتليتكو

قدم حارس لوكوموتيف Guilherme سلسلة من التصديات الرائعة لإحباط أتلتيكو وجواو فيليكس على وجه الخصوص ، وقد وضعت رأسية خوسيه ماريا جيمينيز في الشوط الأول الضيوف في المقدمة لمدة سبع دقائق فقط قبل ان يعدل أنطون ميرانشوك النتيجة من ركلة الجزاء .

سالزبورج 2-6 بايرن ميونيخ

كانت رحلة بايرن ضد سالزبورغ ان تكتمل منذ البداية بعد أهداف كل من ليروي ساني وروبرت ليفاندوفسكي ولوكاس هيرنانديز قبل أن يذلل أصحاب الأرض الفارق عندما سجل ماسايا أوكوجاوا هدفًين بعد خروجه من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني. ومع ذلك ، سجل بطل أوروبا أربعة أهداف أخرى ليحقق انتصارًا كبيرًا.

المجموعة ب

شاختار 0-6 مونشنغلادباخ

ساعدت ثلاثية Alassane Pléa – أهدافه الأولى في المسابقة – جلادباخ في تحقيق أكبر فوز له في دوري أبطال أوروبا. سجل بليا هدفه في مرمى فريقه فاليري بوندار ورأسية رامي بنسبعيني ليجعل النتيجة 4-0 قبل أن يسجل لارس ستيندل الهدف الخامس ويكمل بليا الثلاثية.

ريال مدريد 3-2 الإنتر

جاء رودريجو من مقاعد البدلاء ليحقق الفوز الأول لريال مدريد في الموسم. وبدا أصحاب الأرض مرتاحين بعض الشيء بفضل هدف كريم بنزيمة الافتتاحي ورأسية سيرجيو راموس ، لكن إنتر رد عبر هدف رائع للاوتارو مارتينيز. ثم عادل إيفان بيريشيتش النتيجة في منتصف الشوط الثاني ، لكن الفريق المضيف انهى المباراة لصالحه.

المجموعة ج

مانشستر سيتي 3-0 أولمبياكوس

ساعدت أهداف فيران توريس وجابرييل جيسوس وجواو كانسيلو السيتي على مواصلة بدايته المثالية. حيث سيطر السيتي على الشوط الأول ، لكنها كانت الامر اختلف بعد الاستراحة. ومع ذلك ، كافح أولمبياكوس من أجل خلق فرصة قبل أن يسجل جيسوس هدفا رائعا ليلحقه كانسيلو بهدف ثالثً.

إحصائيات أساسية: سجل جيسوس ستة أهداف في آخر خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا.

بورتو 3-0 مرسيليا

عزز بورتو آماله في الترشح، متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن المركز الثالث بانتصار مريح على مرسيليا. سجل موسى ماريغا والقائد سيرجيو أوليفيرا هدفا بعد ركلة جزاء أضاعها ديميتري باييت لمارسيليا في الشوط الأول. وقد أنهى لويس دياز بعوز ساحق على الفرنسيين.

المجموعة د

ميدتجيلاند 1-2 أياكس

جاءت جميع الأهداف في أول 18 دقيقة ، حيث وضع أنطوني الزوار فريقه في المقدمة في أول 60 ثانية قبل أن يسدد دوشان تاديتش بعد 12 دقيقة ويحقق هدفا. سرعان ما أعاد أندرس دراير الفريق المضيف إلى المنافسة بهدفه الأول في المجموعة ، لكن ميدتجيلاند لم يتمكن من تسجيل الهدف الثاني وتراجع إلى الهزيمة الثالثة.

أتالانتا 0-5 ليفربول

حقق ديوغو جوتا ثلاثية ليحقق ليفربول بذلك الفوز بثلاثة انتصارات من ثلاثة مع عرض ممتع في بيرغامو. وقد سجل المهاجم البرتغالي المتألق هدفين للزائرين في الشوط الأول ، ثم أضاف الثالث في الثماني دقائق الاخيرة من الشوط الثاني وقد اقتسم كل من محمد صلاح وساديو ماني بقية الاهداف ليختتم ليفربول بفوز رائع.