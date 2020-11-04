موعد مباراة الزمالك والرجاء والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - بعد تأجيلات تدخَّل فيها فيروس كورونا المستجد، وأحداث من التشويق لهذا اللقاء المهم والمرتقب، يلتقي فى الـ 9 من مساء هذا اليوم الأربعاء فريق الزمالك والرجاء المغربي فى غياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء

يحتاج الزمالك في مباراة اليوم والتى تنقلها قناة بى إن سبورت إتش دى 7 “bein sport HD7″، كما تنقلها قناة بى إن سبورت “التردد الأرضى” – للتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل مباشرة إلي نهائي البطولة المقرر له يوم الـ 27 من نوفمبر الجاري في استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يلاقي المارد الأحمر النادي الاهلي.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين في المغرب بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه المغربي أشرف بن شرقي.

وفي حالة خسارة الزمالك اليوم بهدف نظيف يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، أما في حالة خسارة الزمالك بأي نتيجة بفارق هدف واحد سيتأهل الرجاء المغربي مباشرة إلي النهائي.

حكم مباراة الزمالك والرجاء

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الطاقم التحكيمى لمباراة الزمالك والرجاء المغربى في إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وقرر الكاف أن يتولى مهمة إدارة المباراة السنغالى ماجيتي نداي حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنيه الحاجي ماليك سامبا، كمساعد أول، ونوح بانجورا، كمساعد ثانٍ، والإثيوبي عيسى جيرا بوشو، حكمًا رابعًا.

وكان قد سبق لـ “نداى” إدار عدة مباريات للفرق المصرية، منها مباراة الأهلى وصن داونز اشهيرة في ذهاب ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا النسخة قبل الماضية، والتى انتهت بهزيمة الأهلى بخماسية دون رد.