رغم موافقة اللاعب.. عائق وحيد يفصل سيرينو من الانضمام للأهلي

كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقية عن وجود عائق وحيد يفصل البرازيلي سيرينو صانع ألعاب نادي صن داونز من الانضمام للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية.
وقال صحيفة " Sowetan " الجنوب إفريقية : " أنها تواصلت مع إدارة نادي صن داونز للحديث عن الأمر وأكدت أن سيرينو وافق على الانضمام إلى الأهلي من حيث المبدأ، بسبب حرصه على العمل مع موسيماني مرة أخرى.
وتابعت الصحيفة : " العائق الوحيد في الصفقة هو عدم موافقة إدارة نادي صن داونز الجنوب إفريقي على بيع اللاعب حتى الآن".
وكان سيرينو قد جدد عقده مؤخرًا مع صن داونز لمدة 5 سنوات ، مما يعني أن رحيله لن يتم إلا في حالة موافقة ناديه بمقابل مادي جيد.
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