عميد الحكام أيمن دجيش يقدم نصيحة لـ لاعبي الزمالك في مباراة الإياب أمام الرجاء.. تفاصيل

وجه أيمن دجيش، عضو لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، نصيحة إلى لاعبي الفارس الأبيض، في التعامل مع السنغالي ماجيتى نداى، حكم مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء البيضاوي، المقرر إقامتها مساء اليوم، الأربعاء، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويتكون طاقم التحكيم لإياب الزمالك والرجاء من السنغالي ماجيتي نداي، حكما للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه الحاجي ماليك سامبا، مساعد أول، ونوح بانجورا، مساعد ثانٍ، والإثيوبي عيسى جيرا بوشو.

واختار الاتحاد الأفريقي الحكم الجامبي بكاري جاساما، حكما للفيديو، ويعاونه الجنوب أفريقي زاخيل سويلا.

وقال عميد الحكام أيمن دجيش، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "السنغالي نداى حكم من حكام النخبة المرشحين للمشاركة فى إدارة نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢"، مشيرا إلى أنه بثقة لجنة الحكام الأفريقية.

وعن وضع الجامبي بكارى جاساما حكما للفيديو فى لقاء الإياب رغم أنه سبق وأن اعترض عليه الأهلي والزمالك بعد نهائى أفريقيا بين الترجي والوداد قال: "حتى لو عنده مشاكل في في مباراة سابقة، فأي حكم يتعرض لعدم التوفيق في مباراة ولكنه خلال الفترة الماضية كان يسير بشكل جيد".

وأضاف: "الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لديه اهتمام كبير بنجاح البطولة هذا العام وتعويض إخفاق البطولة فى النسخة السابقة".

ولفت عميد الحكام إلى أن السنغالي نداي يتميز باللياقة البدنية العالية لكن لديه هدوء في التعامل مع جميع المواقف ويستخدم الكروت في توقيتها.

وأشار إلى أن الزمالك بعيدا عن تحقيق نتيجة طيبة في لقاء الذهاب، لكنه الأفضل من الرجاء كثيرا فنيا وقادر على التأهل بسهولة.

ووجه عميد الحكام نصيحة إلى لاعبي الزمالك وقال: "يتعين على عناصر الفارس الأبيض التركيز في المباراة بعيدا عن الحكم وعدم الاعتراض والالتزام داخل الملعب لأنهم الأقوى ويستحقون التواجد في النهائي".

وشدد على أنه يتمنى أن يلحق الزمالك بالأهلي في نهائي دوري الأبطال لأنهما الأقوى أفريقيا هذا العام.