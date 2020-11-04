"الرياضة": مركز شباب جديد على مساحة 16 ألف متر بالمنيا الجديدة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، الانتهاء من تنفيذ مركز شباب على مساحة 15900 م2 بمدينة المنيا الجديدة.
وبحسب بيان، الأربعاء، يتكون المركز من مبنى اجتماعي ( دور أرضي وأول علوي ) حيث يضم الدور الأرضي ( كافتيريا - أوفيس - غرفة تحكم للكهرباء - حمامات رجالي - حمامات سيدات - غرفة إدارة - غرفة طبيب)، ويضم الدور العلوى ( صالة ألعاب رياضية - حمام رجال - حمام سيدات)، ومبنى لتغيير الملابس ( دور أرضي فقط).
كما يضم (ملعبين خماسي - ملعب تنس - حمام سباحة كبير - حمام سباحة للأطفال - غرفة طلمبات لحمامات السباحة - خزان حريق – نافورة)، وموقع عام يشمل (مسطحات خضراء - برجولات - مقاعد - سور خارجي)، وبوابة رئيسية بها غرفتا أمن وبوابة فرعية.
يأتي ذلك في إطار خطط الوزارة لتطوير مراكز الشباب وافتتاح الإنشاءات الجديدة وتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية وتكون حلقة الوصل بين الشباب والدولة.
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