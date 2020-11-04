بمشاركة القطاع الخاص.. وزير الشباب يبحث تحويل ستاد القاهرة لهيئة اقتصادية تحقق عوائد مالية

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأعضاء مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة، لمناقشة التصور النهائي للمشروعات الاستثمارية المقترح تنفيذها داخل الهيئة.

وبحسب بيان، الأربعاء، أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية هيئة استاد القاهرة، احد أكبر المؤسسات الرياضية داخل مصر، والحرص على تحديث منشآته وتطويرها وتحقيق عوائد مالية مناسبة، واتخاذ المسارات الواجبة لتحويله إلى هيئة اقتصادية تخدم المواطنين والمجتمع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها.

وأشار "صبحي" الي ان الوزارة تسعي نحو تعظيم الاستثمار داخل المنشآت الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية، بمشاركة القطاع الخاص ضمن مشروع الطرح الاستثماري وفق الضوابط والقوانين الحاكمة في هذا الشأن.

وتناول الاجتماع الدراسة الخاصة بالمشروعات المقترحة المقرر إقامتها وتطويرها والتي توفر الخدمات المختلفة للمرتادين اجتماعيا ورياضيا وترفيهيا وصحيا، الأمر الذي يعمل علي تنمية موارد هيئة الإستاد وتطويره بصفة مستمرة ودائمة.

كما استعرض الاجتماع شرحًا تفصيليًا بتطوير المنطقة الخاصة بهيئة استاد القاهرة وكيفية استغلال المساحات الموجودة داخل الإستاد، ونقط الدخول والخروج من والي الاستاد، وتناول أيضا التصور الخاص بإنشاء الفرع الجديد لنادي " النادي ".

جدير بالذكر ان الدراسة تشتمل علي مقترح إنشاء فرع لنادي النادي The Club داخل هيئة الإستاد، للاستفادة من المساحات الخالية بالهيئة، بالإضافة إلى إنشاء نادي للفروسية، وفندق، ومبنى تجاري، ومركز ثقافي، ومكتبة للشباب، ومركز تدريب، ومركز طبي.