استقبل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي بمقر النادي بالجزيرة، وفدًا من وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار الإخطار الرسمي لمجلس أمناء الأهلي للتنمية المجتمعية بتصديق وزارة التضامن الاجتماعي على إشهار مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية.

يذكر أن مجلس الأمناء يضم محمود الخطيب، رئيسًا لمجلس الإدارة، والدكتور محمود باجنيد، نائبًا لرئيس مجلس الأمناء، وطارق قنديل أمينًا للصندوق.

كما يضم مجلس الأمناء كل من الأعضاء محمد الجارحي، وعبد الهادي القصبي، وأنيسة حسونة وعبدالوهاب توفيق، ومحمد الهواري، وطارق ثابت وخالد مدين، وهشام جمال.

وستقوم مؤسسة الأهلي للتنمية الإجتماعي بدور كبير خلال الفترة المقبلة بعد إشهارها في إطار الدور الاجتماعي للقلعة الحمراء سواء علي مستوي المجتمع أو أعضاء وموظفي النادي.