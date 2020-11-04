خطوة واحدة نحو النهائى.. خبراء عن إياب الزمالك والرجاء: هجوم الأبيض ناري ومهمة الضيوف صعبة

يلتقى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو نظيره الرجاء المغربي فى إطار نصف نهائي دوري ابطال افريقيا من دون جمهور.



فريق الزمالك سبق وان تغلب فى مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بهدف دون رد أحرزه أشرف بنشرقي.



ويسعى الفارس الابيض الى اسعاد جماهيره وتخطى عقبة الرجاء العنيد الليلة من أجل بلوغ نهائي دوري ابطال افريقيا لملاقاة الاهلي.



واتفق خبراء الكرة على ضرورة الحذر من جانب لاعبي الزمالك والتأمين الدفاعي مشددين على صعوبة لقاء الإياب.



فى البداية قال مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن فريق الرجاء يشكل خطرًا على الزمالك الليلة فى مباراة الإياب بنصف نهائي دوري ابطال افريقيا.



أكد البلدوزر أن لاعبى الرجاء يشكلون خطرًا على الزمالك الليلة فى حالة وحيدة وهى أداء تدريباتهم أثناء الحجر الصحي الاجباري بعد الإصابة بكورونا.



أوضح أن لاعبي الزمالك يجب أن ينصب التركيز من جانبهم على تحقيق التوازن الهجومى والدفاعي وإفشال هجمات الفريق المغربي.



وعلق محمد صلاح المدير الفني السابق لنادى الزمالك على حظوظ الفارس الابيض الليلة وقال : يتعين على عناصر الفارس الابيض الحذر فى

لقاء الإياب واتباع اسلوب الضغط مع الحفاظ على التوازن الدفاعي.



اضاف : فريق الرجاء البيضاوي لن يفتح خطوطه وسوف يغلقها ويعتمد على اخطاء الزمالك منوها إلى ان خط الدفاع لفريق الرجاء ليس بالقوة ويعتمد على التسديدات من خارج منطقة الجزاء.



أشار محمد صلاح الى ان المباراة لن تنتهى الا بصافرة الحكم السنغالي نداى مشددا على أن الزمالك سيكون مهدد رغم فوزه بهدف موضحا أن فريق الرجاء فى الالتحامات البدنية أقوى لكن المهارة تصب فى صالح عناصر الزمالك لافتا إلى أن المهارات الفردية والشخصية تميز لاعبي الزمالك لاسيما فى اللقاءات التى تتسم بالحساسية أمام الفرق العربية.



نوه إلى أن مباراة الرجاء الليلة صعبة معربا عن أمله أن يتخطى الزمالك عقبة الفريق المغربي وبلوغ نهائي دوري ابطال افريقيا.



من جانبه كشف محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود الاوراق الرابحة فى صفوف الزمالك والرجاء الليلة وقال : مباراة صعبة جدا على الفريقين لكن حظوظ الزمالك أكثر بعدما حقق نتيجة إيجابية فى لقاء الاياب واتمنى أن يحقق الزمالك نتيجة جيدة والتأهل إلى نهائى دورى ابطال افريقيا حتى يصبح النهائى مصرى خالص.



أوضح أن التأجيل للمباراة مرتين كان فى صالح الرجاء البيضاوي بعدما تعرض الغالبية منهم للإصابة بفيروس كورونا واكتمال الصفوف بعد التعافي من الإصابة.



وعن الأوراق الرابحة فى صفوف فريق الرجاء البيضاوي قال: الفريق المغربي يمتلك بين صفوقه محسن متولى وبدر بانوب الوافد الجديد للنادي الاهلي وقادر على بناء الهجمة من الخلف إلى جانب اللاعب محمود بنحليب.



أشار إلى أن الأوراق الرابحة فى صفوف الزمالك تتمثل فى المغربي أشرف بنشرقي ومصطفى محمد وطارق حامد والأخير عليه دور كبير جدا فى المباراة إلى جانب محمد ابوجبل حارس المرمى.



فيما وجه أيمن دجيش عضو لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة أن السنغالي ماجيتى نداى حكم مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء نصيحة إلى لاعبي الفارس الابيض وقال : السنغالي نداى حكم من حكام النخبه المرشحين للمشاركة فى إدارة نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ مشيرا إلى انه بثقة لجنة الحكام الافريقية.



وعن وضع الجامبي بكارى جاساما حكما للفيديو فى لقاء الإياب رغم أنه سبق وأن اعترض عليه الاهلي والزمالك بعد نهائى افريقيا بين الترجي والوداد قال :

حتي لو عنده مشاكل في في مباراة سابقة فأي حكم يتعرض لعدم التوفيق في مباراة ولكنه خلال الفتره الماضية كان يسير بشكل جيد.



اضاف : الاتحاد الافريقي لكرة القدم لديه اهتمام كبير لنجاح البطولة هذا العام وتعويض اخفاق البطولة فى النسخة السابقة لافتا إلى أن السنغالي نداي يتميز باللياقة البدنية العالية ولكنه لديه هدوء في التعامل مع جميع المواقف ويستخدم الكروت في توقيتها.



أشار إلى أن الزمالك بعيدا عن تحقيق نتيجة طيبة في لقاء الذهاب ولكنه الافضل من الرجاء كثيرا فنيا وقادر علي التاهل بسهولة.



ووجه عميد الحكام نصيحة إلى لاعبي الزمالك وقال : يتعين على عناصر الفارس الابيض التركيز في المباراه بعيدا عن الحكم وعدم الاعتراض والالتزام داخل الملعب لانهم الاقوي ويستحقون التواجد في النهائي مشددا على أن الاهلي والزمالك في نهائي دوري الابطال لأنهم الاقوي افريقيا هذا العام.



وسلط الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي الضوء على حظوظ فريق الزمالك فى مباراة الإياب وقال : يسعى الزمالك في مباراته المنتظرة امام الرجاء المغربي استعمال كل أسلحته لحسم اللقاء منذ البداية مستغلا في ذلك قوته الهجومية الضاربة هذه القوة التي تبلورت في اخر لقاءاته امام الإسماعيلي حيث فرض نجوم القلعة البيضاء سيطرتهم بثلاثية كاملة في شباك الدراويش. ثلاثية مميزة ترجمت جاهزية نجوم هجومه أشرف بن شرقي صاحب هدف الذهاب وكاسونجو ومصطفى محمد الذي يسعى الى فك عقدة الصيام التهديفي بدوري أبطال أفريقيا منذ هدف زيسكو يونايتد الزامبي في 10 يناير الماضي.



أضاف : معطى اخر سيكون حاسما لصالح الزمالك في مباراة العودة هو استرجاع خط وسط الزمالك لاعبه الفرجاني ساسي الذي يمثل الى جانب طارق حامد قوة الفريق. هذا الثنائي الذي سيعطي توازنا كبيرا في وسط الميدان.