طارق يحيى يرفض عروض تدريب أندية عربية بسبب كورونا

كشفت مصادر مقربة من طارق يحيى، المدير الفنى السابق للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، عن رفضه عروضا مغرية من بعض الأندية العربية لتولى تدريب فريقها بداية من الموسم الكروى المقبل، والذى سينطلق خلال أسابيع قليلة.
وتلقى مدرب الزمالك السابق عروضًا رسمية من أندية الشرطة العراقى والسويق العمانى لتولى تدريب فرقها رغم ارتفاع المقابل المادى المعروض بسبب انتشار فيروس كورونا وبدء الموجة الثانية من الفيروس فى الانتشار فى بعض البلدان العربية.
كان نادى الجونة فتح خطوط مفاوضات مع طارق يحيى خلال الأيام الماضية من أجل تولى المسئولية الفنية للفريق فى الموسم الجديد، خصوصا فى ظل رغبة الإدارة بإعادة الفريق إلى وضعه الطبيعى والمنافسة على حصد أحد المراكز المتقدمة فى جدول المسابقة فى شكلها الجديد، ولكن حتى الآن ما زالت المفاوضات قائمة بين الطرفين للوصول إلى صيغة نهائية ترضى الطرفين.
وقرر طارق يحيى استئناف نشاطه التدريبى مرة أخرى، مع جهاز فنى جديد سيضم بعضا من نجوم القطبين.
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