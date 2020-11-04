سيراميكا كليوباترا يدخل معسكرا مغلقا في الإسكندرية استعدادا للدوري الممتاز

قرر هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، الدخول في معسكر مغلق صباح السبت المقبل في محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار خطة استعدادات الفريق لخوض منافسات الدوري الممتاز الموسم المقبل.



وعقد الجهاز الفني أكثر من جلسة تنسيقية خلال الفترة الماضية، تم الاستقرار خلالها على إقامة معسكر مغلق للفريق بدءا من السبت المقبل، خارج القاهرة، وتم اختيار محافظة الإسكندرية لاستقبال المعسكر.



ويواصل فريق سيراميكا كليوباترا تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي يوميا بشكل طبيعي، ويسعى الجهاز الفني إلى الارتفاع بالمعدل البدني للاعبين بشكل تدريجي، حيث وضع مدرب الأحمال البرازيلي لويز أندري برنامجا خاصا للتدريبات البدنية يوميا.