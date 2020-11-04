تقام اليوم مباراة نادي الزمالك ضد الرجاء البيضاوي المغربي، في إياب نصف النهائي لبطولة افريقيا 2019/2020 وذلك في الساعة التاسعة مساء.
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رجولة_حتى_البطولة ،وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
وقد استطاع نادي الزمالك ان يحقق فوزا اثناء مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله النجم المغربي اشرف بن شرقي، وهذا اللقاء مؤجل بسبب انتشار إصابات الكورونا بفريق الرجاء المغربي.all support ZSC ????????????????This is a Twitter Status— P O G A B ???? (@3laaSayed3laa2)
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Fight for our dreams🏹— P O G A B 🔗 (@3laaSayed3laa2) November 4, 2020
all support ZSC 🇦🇹🙏🏻#رجوله_حتي_البطوله
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاشتاج #رجولة_حتى_البطولة يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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