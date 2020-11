هاشتاج #رجولة_حتى_البطولة يتصدر تويتر

تقام اليوم مباراة نادي الزمالك ضد الرجاء البيضاوي المغربي، في إياب نصف النهائي لبطولة افريقيا 2019/2020 وذلك في الساعة التاسعة مساء.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رجولة_حتى_البطولة ،وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وقد استطاع نادي الزمالك ان يحقق فوزا اثناء مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله النجم المغربي اشرف بن شرقي، وهذا اللقاء مؤجل بسبب انتشار إصابات الكورونا بفريق الرجاء المغربي.

Fight for our dreams🏹

all support ZSC 🇦🇹🙏🏻#رجوله_حتي_البطوله — P O G A B 🔗 (@3laaSayed3laa2) November 4, 2020

all support ZSC ????????????????This is a Twitter Status— P O G A B ???? (@3laaSayed3laa2)src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">