ظروف مالية صعبة.. كايزر تشيفز يقرر بيع نوركوفيتش بسبب مفاوضات الأهلي

ذكرت تقارير صحفية جوب إفريقية أن نادي كايزر تشيفز يدرس بيع مهاجمه الصربي نوركوفيتش ، خلال فترة الإنتقالات القادمة بسبب وجود عروض مادية ضخمة أبرزها من النادي الأهلي. وقالت شبكة سوكرلادوما الجنوب إفريقية أن فريق كايزر تشيفز قرر بيع مهاجمه الصربي نوركوفيتش بسبب العروض المالية الضخمة و أبرزها من النادي الأهلي وأندية سعودية. وتابعت الشبكة أن إدارة الفريق قررت بيع اللاعب بسبب الظروف المالية التي يمر بها النادي ووقف التعاقدات بسبب صفقة غير قانونية من مدغشقر". يذكر أن الصحافة الجنوب إفريقية تؤكد أن كايزر تشيفز قد وضع عينه على بديل نوركوفيتش في حالة رحيله وهو مهاجم سوبر سبورت يونايتد، برادلي جروبلر.

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