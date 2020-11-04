محاضرة فنية للاعبي الزمالك قبل لقاء الرجاء

يلقي البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية عصر اليوم ، استعداد للقاء الرجاء في التاسعة مساء اليوم في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام باستاد القاهرة.

ويقوم الجهاز الفني للفريق الأبيض بشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس ووضع بعض التعليمات الفنية والخطط التكتيكية لتنفيذها بالمباراة مساء اليوم.



كما وجه البرتغالى جايمى باتشيكو تحذيرا للاعبى الدفاع والوسط فى فريق الزمالك، حيث طالب باتشيكو لاعبى الدفاع بضرورة التركيز طوال المباراة، وعدم منح المنافس فرصة الحصول على أخطاء فى المنطقة المحيطة بمنطقة جزاء الزمالك.



وطالب باتشيكو من لاعبى الوسط مهمتين أساسيتين خلال المباراة أولهما الضغط على المنافس من منتصف ملعبه، وكذلك تقديم المساندة الدفاعية للاعبى الدفاع أكثر من الدور الهجومى للاعبى الوسط.



ويدير مباراة الفريق الأبيض أمام الرجاء المغربي ، طاقم التحكيم مكون من السنغالي ماجيتي نداي حكما للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه الحاجي ماليك سامبا مساعد أول ونوح بانجورا مساعد ثاني والأثيوبي عيسى جيرا بوشو حكم رابع.



واختار الاتحاد الأفريقي الحكم الجامبي بكاري جاساما حكما للفيديو ويعاونه الجنوب أفريقي زاخيل سويلا.