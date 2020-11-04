باتشيكو: هذه أهم لحظة لنا.. وعلاقتي باللاعبين رائعة

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية تلك المرحلة للفريق التي يخوض بها بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال باتشيكو، في تصريحات لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إنه دائمًا كان يقال له إن أفريقيا بها فرق رائعة، وكان يسمع عن فريق يتحدث عنه الجميع، هو الزمالك، فهو معروف في بلاد مختلفة وله جماهير غفيرة، ومشجعون يحبون فريقهم، ذلك الأمر كان يسمعه دائمًا يقال له ولذلك دائمًا يقوم بتذكير اللاعبين بأهمية الفوز بالبطولة، وأهمية التتويج من أجل الجماهير، كل شيء نفعله يوميًا في البطولات والمباريات الرسمية، مرتبط بالجماهير التي تتابعنا.
وأضاف: "علينا الفوز في المباريات من أجل جماهيرنا، كل تركيزنا وشغفنا لجماهيرنا لأننا نلعب من أجلهم".
وتابع: "أعيش لحظات سعيدة في مشواري التدريبي مع الزمالك خلال الفترة الحالية، اللعب في دوري أبطال أفريقيا يشعرني بفخر كبير، إنها أفضل لحظات لأي مدرب أو لاعب، لذلك أشعر بالكثير من الدوافع لتحقيق نتيجة جيدة".
واستطرد قائلا: "هذه أهم لحظة لنا، نحن نمتلك الطموح للعب والفوز، أنا سعيد للغاية وسوف أبذل قصاري جهدي للفوز، لأن اللعب في دوري أبطال أفريقيا شرف كبير لي".
وقال: "أثناء ولايتي الأولى في الزمالك قمت بتدريب نجوم كبار، من الصعب اختيار أفضل لاعب بالفريق في هذه الفترة، طبيعي عملي وهدفي الأول والأخير هو الفريق ككل، لدي مجموعة من اللاعبين الكبار فهم اصدقائي وسوف يظلوا أصدقائي للأبد".
واختتم باتشيكو تصريحاته قائلا: "علاقتي باللاعبين في الفريق رائعة أساسها الاحترام المتبادل بيننا، دائمًا نعمل سويا على الهدف التي جئت من أجله وهو فوز الزمالك بالبطولات، أنا أدين لهم بالكثير".
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