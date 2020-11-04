باتشيكو: هذه أهم لحظة لنا.. وعلاقتي باللاعبين رائعة

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية تلك المرحلة للفريق التي يخوض بها بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال باتشيكو، في تصريحات لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إنه دائمًا كان يقال له إن أفريقيا بها فرق رائعة، وكان يسمع عن فريق يتحدث عنه الجميع، هو الزمالك، فهو معروف في بلاد مختلفة وله جماهير غفيرة، ومشجعون يحبون فريقهم، ذلك الأمر كان يسمعه دائمًا يقال له ولذلك دائمًا يقوم بتذكير اللاعبين بأهمية الفوز بالبطولة، وأهمية التتويج من أجل الجماهير، كل شيء نفعله يوميًا في البطولات والمباريات الرسمية، مرتبط بالجماهير التي تتابعنا.



وأضاف: "علينا الفوز في المباريات من أجل جماهيرنا، كل تركيزنا وشغفنا لجماهيرنا لأننا نلعب من أجلهم".



وتابع: "أعيش لحظات سعيدة في مشواري التدريبي مع الزمالك خلال الفترة الحالية، اللعب في دوري أبطال أفريقيا يشعرني بفخر كبير، إنها أفضل لحظات لأي مدرب أو لاعب، لذلك أشعر بالكثير من الدوافع لتحقيق نتيجة جيدة".

واستطرد قائلا: "هذه أهم لحظة لنا، نحن نمتلك الطموح للعب والفوز، أنا سعيد للغاية وسوف أبذل قصاري جهدي للفوز، لأن اللعب في دوري أبطال أفريقيا شرف كبير لي".

وقال: "أثناء ولايتي الأولى في الزمالك قمت بتدريب نجوم كبار، من الصعب اختيار أفضل لاعب بالفريق في هذه الفترة، طبيعي عملي وهدفي الأول والأخير هو الفريق ككل، لدي مجموعة من اللاعبين الكبار فهم اصدقائي وسوف يظلوا أصدقائي للأبد".



واختتم باتشيكو تصريحاته قائلا: "علاقتي باللاعبين في الفريق رائعة أساسها الاحترام المتبادل بيننا، دائمًا نعمل سويا على الهدف التي جئت من أجله وهو فوز الزمالك بالبطولات، أنا أدين لهم بالكثير".