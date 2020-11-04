ميدو: تغيير حكام الـ VAR المعينين لمباراة الزمالك والرجاء يقلق

أبدى أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن شعوره بالقلق، بسبب تغير حكام تقنية الفيديو "VAR" المعينين لإدارة مباراة الزمالك والرجاء اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً، بإياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتم اكتشاف وجود حالتين إيجابيتين بين حكام تقنية الفيديو "VAR"، المعينين لمباراة الزمالك والرجاء.
وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "كلام تغيير حكام الڤار ده كلام يقلق".
وكانت موقعة الذهاب بفوز الزمالك، انتهت بهدف دون رد بتوقيع المغربي أشرف بن شرقي، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 24 من شهر أكتوبر الماضي، إلا أنها تأجلت بسبب تأجل سفر الفريق المغربي للقاهرة أكثر من مرة، وذلك بعد إصابات فيروس كورونا التي ضربت العناصر الأساسية للفريق.
وينتظر الأهلي، الفائز من مباراة الزمالك والرجاء، لمواجهته في نهائي البطولة، يوم 27 نوفمبر بملعب برج العرب.
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