مصدر بالكاف يكشف لـ دوت الخليج حقيقة إصابة أحد حكام الفار بمباراة الزمالك والرجاء بـ كورونا

أفادت العديد من الأنباء عن إصابة طاقم حكام الفار بمباراة الزمالك والرجاء برئاسة الجامبي بكاري جاساما بفيروس كورونا ، قبل ساعات من بداية اللقاء. وكشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أنه " لا وجود لإصابات بفيروس كورونا بين حكام الفار في مباراة الزمالك والرجاء المغربي". وتابع: "هناك حالة كورونا في طاقم الإشراف البرتغالي على تقنية الفيديو فار يسمى دييجو لكن باقي الطاقم في صحة جيدة". ويلتقي نادي الزمالك نظيره الرجاء المغربي اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على إستاد القاهرة ، في إطار لقاء الإياب من نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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