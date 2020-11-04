وزير الرياضة يؤازر الزمالك أمام الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

وسبق وان شهد صبحي، مباراة النادي الاهلي امام الوداد المغربي، في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، والذي ياتي في اطار حرص الوزير علي مؤازرته لقطبي الكرة المصرية في مواجهاتهم الأفريقية.
ويستضيف فريق الزمالك نظيره الرجاء المغربي، اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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