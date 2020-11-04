زمالك ١٩٩٩ يهزم الترام بسباعية وديًا

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ١٩٩٩ وديًا على نظيره الترام بسبعة أهداف لهدف. وذلك في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الجمهورية للناشئين. وأحرز أهداف الزمالك في المباراة كلا من يوسف محمود وحسن علي بواقع هدفين لكل لاعب، وأسامة الحسيني، ويوسف أسامة نبية، وحمدي علاء هدف لكل منهم. ويدير الفريق فنيًا محمد مصطفي ممس ويساعده أحمد محسن ومحمد مصطفى، وعلي يحيى مدرب حراس، وحمدي يوسف مدير إداري للفريق، ومحمد حسين علاج طبيعي.

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