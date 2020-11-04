جمال الغندور: الكاف استبعد حكام شمال أفريقيا من إدارة إياب الزمالك والرجاء

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق أن الحكم السنغالي نداى المقرر أن يدير مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء الليلة فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا من حكام النخبة فى قارة أفريقيا.

ويلتقى الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو نظيره المغربي فى إطار نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من دون جمهور.

قال جمال الغندور فى تصريحات خاصة لصدى البلد : الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف واجه مأزقا فى اختيار طاقم حكام مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء.

أضاف: الكاف استبعد تعيين حكام من شمال افريقيا لإدارة اياب الزمالك والرجاء نظرا لحساسية الموقف لوجود طرفى المباراة من مصر والمغرب.

أشار إلى أنه تم إسناد إدارة مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي فى نهائى كأس الكونفيدرالية إلى جانب مباراة الذهاب بين الزمالك والرجاء فى المغرب مشيرا إلى أن ذلك يعتبر خطأ من الاتحاد الافريقي.

أوضح أن السنغالي نداى ظهر على الساحة التحكيمية فى القارة السمراء منذ سنوات قليلة واستطاع أن يكون ضمن حكام النخبة والمرشحين للمشاركة فى إدارة نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢.

يذكر أن فريق الزمالك تغلب فى مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بهدف دون رد أحرزه أشرف بن شرقي.