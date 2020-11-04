أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي تلقى عرضا من أحد الوكلاء للتعاقد مع أمير عادل صاحب الجنسية المصرية الدنماركية، والذي يلعب حاليا في نادي سارسبورج النرويجى.
وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "في حالة ضمه للأهلي سيتم قيده كلاعب مصري، وهو معروض على إدارة النادي".
وواصل: "أمير عادل يلعب كصانع ألعاب، ولكن الأهلي يمتلك لاعبين مميزين في هذا المركز، خاصة المعارين، ومنهم ناصر ماهر ومحمد شريف".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محترف مصري معروض على الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.