الرياضة

مهددون بالغياب عن النهائي.. باتشيكو يحذر ثلاثي الزمالك قبل مواجهة الرجاء

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حذر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشكيو،  ثلاثي الفريق الأبيض طارق حامد ومصطفى محمد ومحمد أبوجبل، من الحصول على بطاقة صفراء خلال مواجهة الرجاء المغربي. 

ويلتقي الزمالك مع الرجاء مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وجاءت تحذيرات جهاز الزمالك للثلاثي، في ظل حصول كل منهم على انذارين ، وفي حالة حصول أي منهم على بطاقة جديدة خلال لقاء اليوم، سيغيب عن المباراة النهائية للبطولة الإفريقية، حال وصول الفريق الأبيض وتخطي عقبة نظيره المغربي الليلة. 

يذكر أن الزمالك فاز على الرجاء في مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب، بهدف نظيف أحرزه أشرف بن شرقي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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