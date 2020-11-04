مهددون بالغياب عن النهائي.. باتشيكو يحذر ثلاثي الزمالك قبل مواجهة الرجاء

حذر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشكيو، ثلاثي الفريق الأبيض طارق حامد ومصطفى محمد ومحمد أبوجبل، من الحصول على بطاقة صفراء خلال مواجهة الرجاء المغربي.
ويلتقي الزمالك مع الرجاء مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وجاءت تحذيرات جهاز الزمالك للثلاثي، في ظل حصول كل منهم على انذارين ، وفي حالة حصول أي منهم على بطاقة جديدة خلال لقاء اليوم، سيغيب عن المباراة النهائية للبطولة الإفريقية، حال وصول الفريق الأبيض وتخطي عقبة نظيره المغربي الليلة.
يذكر أن الزمالك فاز على الرجاء في مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب، بهدف نظيف أحرزه أشرف بن شرقي.
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